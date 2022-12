Equipe de France : Malaise confirmé avec Benzema, l'Espagne hallucine et dézingue Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'affaire Karim Benzema a fait les gros titres de l'actualité en France, mais aussi en Espagne. L'absence du Ballon d'Or 2022 est commenté par les journalistes, qui n'hésitent pas à prendre position en faveur de l'international français. L'attitude de Didier Deschamps interroge et le sélectionneur se fait tacler de l'autre côté des Pyrénées.

Que cache le départ de Karim Benzema avant le début du Mondial ? Le buteur du Real Madrid aurait-il pu disputer la fin de cette compétition, malgré une légère blessure à la cuisse gauche ? Autant de questions, qui restent, pour l'instant sans réponse. Mais selon certains observateurs comme Daniel Riolo, il s'est passé quelque chose en interne avec Didier Deschamps. L'affaire Benzema est aussi commenté en Espagne, pays où il évolue.

Équipe de France : En pleine polémique, Benzema envoie un gros message aux Bleus https://t.co/eYSHp5UxRi pic.twitter.com/mbw18A4WQM — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

L'Espagne ne comprend pas

L'un des plus gros quotidiens espagnols, As , déplore le manque de transparence de Didier Deschamps. « Le manque de transparence et l'hermétisme du Real Madrid et de la FFF avec les informations sur l'état de Benzema n'ont pas aidé. L'entourage du joueur, qui ne sera pas à la finale dimanche, ne comprend pas comment sa blessure au quadriceps a été gérée » peut-on lire.

« Quelque chose a dû se passer sinon je n'y comprends rien »

Pour la radio Cadena Ser , il se trame quelque chose entre Deschamps et Benzema : « Deschamps est champion du Monde, mais Benzema est le Ballon d'Or. On parle du Ballon d'Or. Quelque chose a dû se passer sinon je n'y comprends rien ».

L'Espagne prend partie pour Benzema