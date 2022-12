Équipe de France : Les Bleus satisfaits du forfait de Benzema ? La réponse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema a vu son nom revenir régulièrement dans la presse ces dernières semaines. Alors que le journal L’Equipe assure que certains membres du groupe seraient satisfaits de son forfait, le clan Benzema pense que les médias ont fait sortir cette information afin de lui nuire.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema devait être l’une des stars de cette Coupe du monde. Appelé par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure au quadriceps. Alors qu’il n’avait pas joué depuis quelques semaines avec son club, Karim Benzema est arrivé diminué au Qatar. Et pour son premier entraînement collectif, l’attaquant de 34 ans a rechuté.

Un groupe plus heureux sans Benzema ?

Après son forfait, le journal L’Equipe révélait que certains joueurs du groupe de l’équipe de France étaient satisfaits du départ de Karim Benzema. Le quotidien français ajoute que son forfait aurait été ressenti comme un élément positif par certains (pas tous pour autant), même si personne n’a pris le risque d’évoquer ceci publiquement. Pour Karim Benzema et son entourage, cette information a été publiée volontairement par les médias afin de lui nuire, sans qu’elle soit justifiée.

« Si je ne réponds pas, c’est que je suis énervé »