Mercato : Le feuilleton Deschamps connaît enfin son épilogue

Sous contrat jusqu’à la fin du mois, Didier Deschamps n’a pas caché son attachement à l’Équipe de France en conférence de presse samedi en se permettant même une petite blague sur sa longévité. Dans les faits, une prolongation de contrat ne fait plus aucun doute. Explications.

Didier Deschamps a les cartes en main pour son avenir depuis la qualification de l’Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. C’est du moins ce que Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, affirmait en interview avant le Mondial et dernièrement après que l’objectif fixé ait été rempli par le sélectionneur des Bleus dont le contrat actuel expirera à la fin de ce mois de décembre. De passage en conférence de presse samedi, Deschamps a fait passer le message suivant sur sa situation. « L’Équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement. En tant que joueur d’abord et maintenant en tant que sélectionneur. C’est la passion du très très haut niveau. Le plus important, ce n’est pas moi, mais l’équipe. Elle est au-dessus de tout, je suis à son service depuis dix ans. C’est gentil de penser à moi. Mais ce que j’ai uniquement dans la tête, c’est le match de demain (ndlr ce dimanche) ». Pourtant, après que le micro ait été coupé, Didier Deschamps a avoué qu’il se verrait bien faire encore vingt ans à la tête des Bleus, soit jusqu’en 2042, avec le sourire, à la question d’un journaliste sur ses récents propos quant à une éventuelle nouvelle décennie sur le banc de touche de l’Équipe de France.

Un contrat de plus de deux ans offert par la FFF ?

Et en coulisse, bien qu’il n’ait pas laissé entendre vouloir poursuivre pour une période aussi importante à la tête de l’Équipe de France, Didier Deschamps aurait bel et bien l’intention de continuer à gérer les Bleus pendant quelque temps. L’objectif premier du champion du monde serait de prolonger son contrat en rentrant du Qatar. Un bail de deux ans minimum l’attendrait déjà au siège de la Fédération française de football à Paris selon Le Parisien . Ladite prolongation de contrat pourrait être convenue dès le mois de janvier après les discussions annoncées par le président de la FFF Noël Le Graët.

Deschamps veut l’Euro 2024

Souhaitant relever un maximum de défi, la volonté première de Didier Deschamps serait d’amener les Bleus le plus loin possible lors du prochain Euro en Allemagne en 2024. Reste à savoir si son désir sera réalisable dans les prochaines semaines. Le décor est planté et le dénouement du feuilleton Deschamps pourrait d’ores et déjà être connu.