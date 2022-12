Equipe de France : Un énorme indice est lâché sur l’avenir de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prolongation ou départ ? Le choix de Didier Deschamps est l'une des grandes interrogations de cette fin d'année 2022. Grâce à sa qualification pour la finale, le technicien s'est donné le droit d'avoir une totale maîtrise de son avenir. Et certains indices laissent penser que le sélectionneur de l'équipe de France pourrait prolonger l'aventure, au moins jusqu'à l'Euro 2024.

La finale du Mondial entre l'Argentine et l'équipe de France pourrait bien être le dernier match de Didier Deschamps. A la tête des Bleus depuis 2012, le sélectionneur voit son contrat expirer à la fin de cette Coupe du monde et refuse d'en dire plus pour son avenir. Pourtant, en atteignant les demi-finales, Deschamps s'est donné le droit de choisir. Président de la FFF, Noël Le Graët ne s'opposera pas à une prolongation ou un départ.

Deschamps aurait voulu être fixé avant le Mondial

Les discussions devraient débuter après la compétition. Mais L'Equipe nous apprend que Didier Deschamps aurait souhaité avoir une réponse avant le début du Mondial et serait contrarié de ne pas avoir prolongé. Cette information montre surtout que Deschamps n'a pas l'intention de quitter son poste. Enclin à prolonger, il pourrait étirer l'aventure jusqu'en 2024 afin de remporter le dernier trophée qui lui manque, l'Euro.

Son entourage divisé

Questionné sur son avenir, l'entourage de Deschamps brouille les pistes. Certains évoquent une prolongation. D'autres, un départ au sommet notamment en cas de victoire face à l'Argentine. Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur son futur.

« L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée »