Equipe de France : L'annonce de Didier Deschamps sur son avenir

Arnaud De Kanel

Pour la deuxième fois consécutive, Didier Deschamps a mené l'équipe de France en finale de la Coupe du monde. L'ancien capitaine de l'OM connait un énorme succès depuis qu'il est à la tête des Bleus. Pas sûr de continuer l'aventure en début de compétition, il ne serait pas contre l'idée de prolonger. Ce samedi, Deschamps a d'ailleurs fait le point.

L'équipe de France affrontera l'Argentine en finale du Mondial et tentera de décrocher sa troisième étoile. C'est déjà la deuxième fois que Didier Deschamps mène les Bleus à ce stade de la compétition. Le sélectionneur a mis tout le monde d'accord et son sort est entre ses mains désormais. Il aura le choix entre poursuivre à la tête des Bleus ou décliner l'offre. Pour le moment, il se focalise sur l'échéance fatidique de dimanche.

Equipe de France : Hécatombe avant l’Argentine, les confidences de Lloris https://t.co/mZZM9poLr1 pic.twitter.com/dcA7GoLHE4 — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Je suis très bien, très heureux dans cette fonction»

« L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Déjà, comme joueur. Et j'ai le privilège de connaître ça en tant que sélectionneur. C'est la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux dans cette fonction » a confié Deschamps en conférence de presse ce samedi.

«Le plus important n'a jamais été moi»