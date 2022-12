Equipe de France : Deschamps lâche une grosse mise au point sur Benzema

Thibault Morlain

En parallèle de cette Coupe du monde, le sujet Karim Benzema est sensible en équipe de France. Depuis son forfait pour le tournoi au Qatar, le buteur du Real Madrid se retrouve au centre de différentes polémiques. Forcément, Didier Deschamps n’échappe pas aux questions sur Benzema, ce qui semble alors le crisper au plus haut point…

Même s’il n’est pas au Qatar, Karim Benzema fait énormément parler de lui. Forfait, le joueur de l’équipe de France a vu les rumeurs d’un retour se multiplier tandis qu’il récupérait bien de sa blessure. Alors que Didier Deschamps avait écarté cela, voilà que les débats continuent concernant le fait que Benzema vienne ou non supporter l’équipe de France en finale face à l’Argentine.

« Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé… »

Ce samedi, en conférence de presse, le sujet Karim Benzema a encore été mis sur la table. Et cela n'a pas manqué d’agacer Didier Deschamps. Devant les journalistes, le sélectionneur de l’équipe de France a alors répondu : « Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer ».

« Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs »