Equipe de France : Hécatombe avant l’Argentine, les confidences de Lloris

Axel Cornic

A la veille de la finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps doit faire face à des grosses interrogations. Plusieurs joueurs seraient en effet atteints par un virus et auraient raté les derniers entrainements, ce qui semble compromettre leur présence face à l’Argentine de Lionel Messi ce dimanche.

Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, d’autres joueurs de l’équipe de France ont été touchés par un virus qui reste méconnu. Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane ont en effet raté les derniers entrainements et forcément, la pression monte à seulement quelques heures de la finale de la Coupe du monde.

« Je n'ai pas plus de nouvelles qu'hier soir »

Présent en conférence de presse ce samedi, Hugo Lloris n’a pas pu échapper aux questions sur ce sujet épineux. « Je n'ai pas plus de nouvelles qu'hier soir » a expliqué le capitaine de l’équipe de France. « Vous aurez certainement plus d'infos d'ici le prochain entraînement ».

« Ce sont des aléas auxquels on n'était pas forcément préparés »