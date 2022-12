Équipe de France : Grosse frayeur avant l'Argentine, Deschamps enfin fixé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le virus se propage au sein de l'équipe de France. Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, d'autres joueurs sont tombés malades comme Kingsley Coman, Ibrahima Konaté ou encore Raphaël Varane. Mais à quelques heures de la finale face à l'Argentine, les nouvelles seraient plutôt rassurantes. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps peut souffler.

Grosse frayeur pour l'équipe de France. A quelques heures du match face à l'Argentine, plusieurs joueurs sont tombés malades. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont ressenti les premiers signes d'une grippe avant le match face au Maroc. Ensuite, le virus s'est propagé dans l'équipe et touché Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane.

Équipe de France : Victime d'une hécatombe, Deschamps est fixé avant l'Argentine https://t.co/cRO5kohyiQ pic.twitter.com/HxJcwyDr6X — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Un simple coup de froid pour l'équipe de France

Malgré cette hécatombe, le staff de Didier Deschamps se veut rassurant et continue d'évoquer un simple coup de froid en raison de la climatisation dans l'hôtel. Il n'est absolument pas question de Covid-19 selon l'encadrement de l'équipe de France et certains de ces joueurs devraient être disponibles pour la finale face à l'Argentine.

Les joueurs vont mieux

Selon RMC Sport , Adrien Rabiot et Dayot Upamecano vont beaucoup mieux et seraient opérationnels. Quant à Kingsley Coman, il devrait reprendre le chemin de l'entraînement ce samedi, tout comme Raphaël Varane. Ibrahima Konaté, dont les symptômes sont plus persistants, pourraient encore être préservés.

Le vestiaire n'est pas inquiet