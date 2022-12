Équipe de France : Ça tourne à la catastrophe, un terrible scenario prend forme avant l’Argentine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le timing est mal choisi. A quelques jours de la finale du Mondial face à l'Argentine, plusieurs joueurs sont restés aux soins, touchés par un mystérieux virus. Le staff de l'équipe de France se veut rassurant et ne veut pas parler de Covid-19. Mais la réalité est que de nombreux éléments risquent de ne pas être à 100% de leur capacité ce dimanche.

L'équipe de France sera-t-elle au complète ce dimanche ? Ce n'est pas gagné. La faute à un mystérieux virus, qui sévit au sein des Bleus . Le staff de Didier Deschamps évoque la climatisation de l'hôtel pour justifier les syndromes grippaux, et on se refuse d'évoquer le Covid-19. Durant ce Mondial, les équipes n'ont plus l'obligation de faire tester leurs joueurs, et la France n'a pas l'intention de le faire à quelques heures de la finale face à l'Argentine.

🇫🇷🆚🇦🇷 Dimanche, la France affrontera l’Argentine en finale de Coupe du Monde #FRAARG #ARGFRA12 matchs ont eu lieu entre les deux équipes depuis 1930, dont 3 confrontations dans un Mondial🏆 Retour sur les rencontres marquantes sur @Le10Sport 📝⬇️ https://t.co/Vh7VIEXvcR — Bernard Colas (@BernardCls) December 15, 2022

Rabiot et Upamecano vont mieux

Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avaient été les premiers à évoquer une faiblesse, juste avant la demi-finale face au Maroc mercredi dernier. Et les nouvelles sont rassurantes pour les deux joueurs, qui pourraient retrouver leur place de titulaire lors de la finale. Mais le virus s'est transmis et Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane sont aussi tombés malades.

Trois joueurs sur la touche

Raphaël Varane est le joueur dont l'état inspire le moins d'inquiétude. Chez son compère en défense, Ibrahima Konaté, les symptômes seraient plus forts. De son côté, Kingsley Coman irait mieux, mais ne serait pas certain de reprendre l'entraînement ce vendredi. Loin d'être réjouissant, à quelques heures du choc face à l'Argentine de Lionel Messi.

Dembélé se veut rassurant