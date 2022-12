Équipe de France : Grosse inquiétude avec le virus, le vestiaire de Deschamps répond

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Juste avant d’affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France aurait été frappée par un virus. Après Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman qui ont manqué le match face au Maroc, ce sont Raphaël Varane et Ibrahima Konaté qui seraient touchés. Interrogés sur le sujet, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani restent confiants en vue de dimanche.

Quatre ans après avoir glané une deuxième étoile en venant à bout de la Croatie, l’équipe de France a l’occasion de s’offrir un troisième titre mondial. Ce dimanche, les Bleus affronteront l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Un match au sommet puisqu’en face, Lionel Messi jouera son dernier match dans la plus prestigieuse des compétitions. Si Didier Deschamps n’a presque pas été embêté jusqu’à aujourd’hui par les absences, certains joueurs auraient pris un « coup de froid ». C’est d’ailleurs pour cette raison que Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman n’ont pas joué face au Maroc.

« On n'a pas peur du virus »

D’après les informations de RMC Sport , Ibrahima Konaté et Raphaël Varane auraient eux aussi été touchés par ce virus. Dans le staff, il n’y aurait pas d’inquiétude particulière à ce sujet mais leur situation est scrutée avec attention. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Ousmane Dembélé n’est pas inquiet, il a même une solution. « On n'a pas peur du virus. Dayot et Adrien ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait du thé au miel et gingembre. On espère que tout le monde va aller mieux pour la finale », a lancé l’attaquant des Bleus dans des propos relayés par RMC Sport.

« Je pense qu'ils seront rétablis pour dimanche »