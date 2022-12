Coupe du monde 2022 : Les 6 finales disputées par Lionel Messi avec l’Argentine

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour le dernier match de Coupe du monde de sa carrière, Lionel Messi tentera de faire tomber l’équipe de France afin de décrocher le sacre ultime. Dans sa carrière, l’attaquant du PSG a disputé bon nombre de finales avec l’Argentine. Mais le succès a mis du temps à venir...

Dimanche, à 16h, Lionel Messi disputera l’un des plus grands matchs de sa carrière. Huit ans après celle perdue contre l’Allemagne, l’attaquant du PSG est de retour en finale de la Coupe du monde. Cette fois-ci, Messi et l’Argentine affronteront l’équipe de France, championne du monde en titre et en route pour un doublé historique. Une dernière chance pour Lionel Messi de s’offrir le seul titre qui manque à son palmarès. Le septuple Ballon d’Or n’a plus qu’à espérer que le scénario soit différent des autres finales disputées. Parce que sur les six qu’il a jouées avec l’Argentine, Lionel Messi a connu bon nombre de désillusions…

Les JO pour apaiser sa première défaite

Sa première finale avec l’équipe nationale date de 2007. L’Argentine s’était lourdement inclinée face au Brésil (3-0) et le trophée de meilleur jeune obtenu par Lionel Messi n’a pas suffi pour le consoler. Heureusement pour la Pulga , l’année suivante a été plus victorieuse. Aux Jeux Olympiques de Pékin, l’Albiceleste s’est imposée en finale contre le Nigéria, un premier succès en sélection pour Messi.

2014 - 2016 : l’enchaînement qui a fait craquer Messi

Mais derrière, il a enchaîné les désillusions. La plus grande date de 2014. Après un beau parcours, l’Argentine tombe en finale de la Coupe du monde face à l’Allemagne qui venait de coller un historique 7-1 au Brésil, pays organisateur. Élu meilleur joueur du tournoi, Lionel Messi aura du mal à cacher ses larmes. L’histoire se répète un an plus tard en Copa America. Opposée au Chili, l’Argentine ne marque pas et finit par s’incliner aux tirs au but. Un scénario quasi identique en 2016 contre ce même Chili. Cette fois, Messi manque sa tentative et annonce après le match qu’il prend sa retraite internationale.

Le succès tant attendu

Après être revenu sur sa décision, Lionel Messi a été à l’origine de la reconstruction de cette Albiceleste. En 2021, avant de quitter le FC Barcelone, Messi marche sur l’eau au moment d’affronter le Brésil de Neymar en finale au Maracana. Et cette quatrième finale de Copa America sera la bonne pour le génie argentin qui remportera donc son premier trophée majeur avec son pays (hors JO). Lionel Messi espère la Coupe du monde pour conclure de la meilleure des manières cette parenthèse internationale.