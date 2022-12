Coupe du Monde 2022 : Lionel Messi l’a ridiculisé, il lui rend hommage

Guillaume de Saint Sauveur

Mardi soir, l’Argentine a facilement validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, grâce notamment à la nouvelle performance XXL de Lionel Messi. L’attaquant du PSG a notamment fait très mal à Josko Gvardiol, et le défenseur du RB Leipzig a malgré tout tenu à lui déclarer sa flamme.

C’est un fait, pour la dernière Coupe du Monde de sa carrière, Lionel Messi (35 ans) est en train de faire un carton au Qatar. Le numéro 30 du PSG enchaine les performances XXL sous le maillot argentin, et il tentera de dominer l’équipe de France dimanche en finale de ce Mondial, comme il l’a notamment fait au tour précédent contre la Croatie. D’ailleurs, le défenseur Josko Gvardiol, se souviendra longtemps de cette confrontation avec Messi…

Messi a déposé Gvardiol, pas rancunier

Tout au long du match, l’attaquant argentin n’a cessé de prendre le dessus sur Gvardiol qui était pourtant l’une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2022, et Messi l’a surtout ridiculisé sur une action en plaçant coup de rein fatal dans la surface de réparation qui a laissé le défenseur croate sur place. Malgré tout, le joueur du RB Leipzig a adoré affronter Messi : « C’était une belle expérience même si j'ai déjà joué en club contre Messi la saison dernière. Et c’est un type de joueur totalement différent en club et en équipe nationale. Je suis content, même si c'est une défaite », indique Josko Gvardiol dans des propos rapportés par RMC .

« J’ai toujours été ultra fan »