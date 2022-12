Coupe du monde 2022 : L’équipe type des demi-finales

La rédaction

Ça y est, on connaît désormais les affiches de la finale et de la petite finale de la Coupe du monde. Les demi-finales se sont déroulées avec la victoire de l’Argentine sur la Croatie, et celle de l’Équipe de France face au Maroc. Le 10 Sport vous propose ainsi son équipe type dès quarts de finale du Mondial.

Hugo Lloris

Très vigilant sur sa ligne, Hugo Lloris a sauvé les Bleus à plusieurs reprises face au Maroc. Il a d’abord été très attentif sur la frappe vicieuse d’Azzedine Ounahi (10e). Puis il a évité le pire sur le retourné acrobatique de Jawad El Yamiq peu avant la mi-temps en le déviant sur son poteau. Impérial dans les airs, il a constamment rassuré et guidé sa défense face aux offensives marocaines.

Jules Koundé

Encore une fois, le joueur du FC Barcelone a été très sérieux à son poste. S’il n’est pas très présent sur le plan offensif, Jules Koundé compense par sa solidité dans son couloir face aux attaques marocaines. Ne prenant aucun risque inutile, il a même sauvé un ballon sur sa ligne en fin de match, permettant à l’Équipe de France d’obtenir son premier clean sheet dans cette Coupe du monde.

Ibrahima Konaté

Remplaçant de Dayot Upamecano, malade, Ibrahima Konaté a été à la hauteur du rendez-vous. Solide derrière, ayant perdu peu de duels, le joueur de Liverpool a donné le ton sur le plan physique. Il a longtemps tenu la baraque, alors que les Bleus étaient mis en difficulté par les Marocains dans le jeu.

Nicolas Otamendi

Impérial dans les airs et très solide dans les duels, Nicolas Otamendi a encore réalisé une belle performance avec l’Argentine. Le défenseur de Benfica n’a pas eu peur de se mettre en travers de la route de Luka Modric ou encore de mettre de l’intensité sur le plan physique face à Andrej Kramaric.

Nicolas Tagliafico

Marcos Acuña suspendu, Nicolas Tagliafico a intégré le onze de l’Argentine face à la Croatie. Le joueur de l’OL a rempli son rôle à la perfection. Il n’a pris aucun risque et a parfaitement tenu son couloir gauche. Il n’a été inquiété que très rarement, mais il a su répondre présent quand nécessaire.

Azzedine Ounahi

Sans doute le meilleur Marocain face à l’Équipe de France. Omniprésent au milieu de terrain, le joueur du SCO Angers a passé son temps à orienter le jeu de son équipe. Il a inquiété Hugo Lloris en début de rencontre (10e) et a tenté tant bien que mal de déstabiliser le bloc compact des Bleus . Comme à son habitude depuis le début du Mondial, Azzedine Ounahi a été étincelant.

Aurélien Tchouaméni

Un peu timide au départ, Aurélien Tchouaméni est monté en puissance au fil de la rencontre. Sans Adrien Rabiot, remplacé par Youssouf Fofana, il a haussé le ton quand c’était nécessaire et a participé au jeu. Légèrement mis en difficulté lors des offensives marocaines, il a quand même répondu présent dans le combat. Le milieu de terrain du Real Madrid a notamment remporté tous ses duels.

Enzo Fernandez

Plus haut que d’habitude sur le terrain, Enzo Fernandez s’est régalé face à la Croatie. Fin techniquement et précis dans les transitions, il a délivré de magnifiques passes à ses coéquipiers. Encore très juste dans le jeu, le jeune milieu argentin a été au rendez-vous.

Antoine Griezmann

Une nouvelle prestation de haut rang pour Antoine Griezmann. Dans son nouveau rôle, le joueur de l’Atlético de Madrid est très à l’aise et il l’a encore montré face au Maroc. Très juste dans le jeu, il a récupéré un grand nombre de ballons dans au milieu pour maintenir la tête des Bleus hors de l’eau. Il est à l’origine du premier but français avec son appel tranchant dans la profondeur. Antoine Griezmann a encore montré qu’il était le patron.

Lionel Messi

Il est l’un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde. À 35 ans, Lionel Messi a prouvé face à la Croatie qu’il était en mission. Étincelant dans les transitions, brillant dans le jeu, très fin techniquement, il délivre une belle passe décisive à Julian Alvarez sur le troisième but argentin après un rush solitaire. Ayant transformé son penalty, Lionel Messi a rejoint Kylian Mbappé au classement des buteurs de ce Mondial.

Julian Alvarez

Aligné aux côtés de Lionel Messi en attaque, Julian Alvarez a répondu présent. Auteur d’un magnifique but après un run de 40 mètres, il reprend à la perfection un bon ballon de Lionel Messi pour alourdir la marque et clore définitivement les espoirs croates. Il a également obtenu le penalty qui a permis à l’Argentine de prendre l’avantage au cours de la rencontre.