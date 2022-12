Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la France

Thomas Bourseau

Ce mercredi soir a eu lieu la deuxième demi-finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe de France est sortie victorieuse d’une sélection marocaine dépassée par le réalisme des Bleus malgré quelques situations, et particulièrement en seconde période. Le joli parcours du Maroc se termine au stade des demi-finales face au champion du monde en titre (2-0).

Yassine Bounou (3,5) : Le portier du Maroc n’a rien à se reprocher sur le second but français de Randal Kolo-Muani à la 79ème minute. Cependant, pour ce qui est de l’ouverture du score française de Theo Hernandez à la 5ème minute, Bounou aurait pu mieux boucher son angle. Dans l’ensemble, le gardien n’a pas pu réellement briller.



Noussair Mazraoui (4) : Figure forte de la sélection marocaine de par son rayonnement médiatique, le défenseur du Bayern Munich n’a pas pu livrer bataille jusqu’au bout puisqu’il a été remplacé dès la mi-temps par Yahya Attiat-Allah (4,5). Pour sa part, ce dernier a été plutôt en jambes en servant un bon ballon sur un centre qui a été repoussé par Ibrahima Konaté, véritable roc de la défense française ce mercredi soir.



Achraf Dari (3) : Comme ses partenaires en défense, Achraf Dari n’a pas brillé par ses interventions défensives, bien qu’il n’ait pas été totalement dépassé, il n’a pas pu asseoir son autorité. Un match qu’il aura traversé de bout en bout.



Romain Saïss (non noté) : Comme El Yamiq quelques minutes plus tôt, Saïss a mal lu la trajectoire sur un long ballon à destination d’Olivier Giroud à la 17ème minute de jeu. Diminué même avant le coup d’envoi, Romain Saïss a cédé sa place à Amallah (4,5) dès la 20ème minute.



Jawad El Yamiq (4,5) : Fautif sur l’imbroglio autour du but de Theo Hernandez, El Yamiq a mal lu la trajectoire de la passe de Raphaël Varane pour Antoine Griezmann dès l’entame du match. Ce qui a débouché sur l’ouverture du score de Theo Hernandez à la 5ème minute. Belle interception sur Griezmann la 38ème dans la surface. Il s’est notamment bien rattrapé en fin de première période avec un retourné acrobatique qui finit sur le poteau de Lloris.



Achraf Hakimi (5) : Très en vue depuis le début de la compétition, Achraf Hakimi ne s’est pas autant illustré offensivement pour le Maroc bien qu’il ait tout de même apporté. Ce qui a pu faire la différence et les affaires de l’Équipe de France défensivement parlant. Concernant son duel tant attendu avec Kylian Mbappé, Hakimi a globalement répondu présent, bien qu’il n’ait pas pu arrêté la pénétration du champion du monde dans la surface sur le but de Randal Kolo Muani (79ème minute).



Sofiane Boufal (3,5) : Particulièrement en forme lors des dernières sorties du Maroc, Sofiane Boufal a plutôt été bien contenu par Jules Koundé et le bloc défensif des Bleus. Essayant de dézoner au maximum, il n’a pas suffisamment pesé. Auteur d’une faute sur Theo Hernandez dès la 27ème minute, il a été remplacé par Aboukhlal Zakaria à la 67ème minute.



Sofyan Amrabat (5,5) : Très précieux dans l’entrejeu, comme ce fut le cas depuis le début de la compétition, il a été le premier joueur à avoir récupéré 50 ballons depuis le début de la Coupe du monde. Cependant, ce ne fut pas assez pour faire sauter le verrou français. La Coupe du monde d’Amrabat se termine en demi-finale, mais son mercato ne fait que commencer…



Azzedine Ounahi (6) : Comme à son habitude depuis le début de la compétition, à l’instar de Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi a tenté tant bien que mal de déstabiliser le bloc compact mis en place par Didier Deschamps et s’est démarqué de par son activité sur le terrain. En vain, malgré quelques tentatives comme sa belle frappe dès la 9ème minute de jeu, repoussée par Hugo Lloris.



Hakim Ziyech (4) : Il a été le dynamiteur et le fer de lance des offensives du Maroc, mais seulement par intermittence. Très remuant sur son couloir droit, Ziyech a poussé Theo Hernandez à s’employer en défense, sans pour autant trouver la faille dans la défense française pour permettre au Maroc de mettre un but. Un goût d’inachevé.



Youssef En-Nesyri (3) : Buteur à deux reprises depuis le début du Mondial, En-Nesyri n’a pas pu peser sur la rencontre. Pire, le buteur du FC Séville n’a touché que trois ballons pendant cette demi-finale. Le total le plus faible depuis 1966. Il a cédé sa place à la 67ème minute à par Abderrazak Hamed Allah.