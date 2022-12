Coupe du monde 2022 : Messi, Modric, Pavard… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Ce mercredi soir, l’équipe de France et le Maroc s’affrontent pour une place en finale de la Coupe du monde. Sofyan Amrabat a prévenu les Bleus et Kylian Mbappé avant cette rencontre, comme l’a fait Jules Koundé auprès de ses coéquipiers. Lionel Messi s’est confié sur son avenir en sélection après la victoire de l’Argentine face à la Croatie (3-0) mardi. Une défaite qui a du mal à passer pour Luka Modric, qui cible l’arbitrage. Voici les informations à retenir de la journée.

France : Les raisons des tensions entre Deschamps et Pavard

Titulaire lors de la première rencontre de l’équipe de France face à l’Australie (4-1), Benjamin Pavard n’a plus été utilisé par Didier Deschamps depuis. C’est Jules Koundé qui est préféré dans le couloir droit de la défense français, même si Axel Disasi avait été titularisé à ce poste lors de la défaite contre la Tunisie (1-0). Alors que l’on savait que Didier Deschamps et Benjamin Pavard avait eu une discussion musclée après le match face à l’Australie, Sport Bild indique que le défenseur du Bayern Munich n’aurait pas respecté les consignes données par son sélectionneur à deux reprises.



Argentine : Les révélations de Messi sur son avenir

Lionel Messi a régalé mardi soir contre la Croatie (3-0). Auteur de l’ouverture du score sur penalty, la Pulga a également parfaitement servi Julian Alvarez sur le troisième but de l’ Albiceleste . Après la rencontre, le septuple Ballon d’Or a confirmé que cette Coupe du monde était la dernière de sa carrière. « Je suis très heureux de pouvoir terminer mon parcours en Coupe du monde en jouant mon dernier match dans une finale. Mon dernier match dans une Coupe du Monde ? Oui. Pour sûr, oui. La prochaine est dans plusieurs années et je ne pense pas que j’y participerai. Finir comme ça, c'est le meilleur », a-t-il confié, dans des propos relayés par Relevo .



Croatie : L’énorme coup de gueule de Luka Modric

Battue par l’Argentine (3-0), la Croatie ne retrouvera pas la finale de la Coupe du monde, quatre ans après sa défaite face à l’équipe de France. En revanche, les Croates n’ont visiblement pas été très satisfaits de la performance de Daniele Orsato, arbitre de cette rencontre. À l’image de leur capitaine, Luka Modric : « Je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais aujourd'hui, il m'est impossible de ne pas le faire. [Orsato] est l'un des pires que je connaisse et je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, car je l'ai déjà rencontré et je n'ai jamais gardé un bon souvenir de lui. C'est un désastre », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TyC Sports .



Maroc : Amrabat prévient Mbappé

Ce mercredi soir, l’équipe de France est opposée à la meilleure défense de la Coupe du monde 2022. En effet, le Maroc n’a encaissé qu’un seul but, contre le Canada (2-1), depuis le début de la compétition. Les Bleus compteront notamment sur Kylian Mbappé pour faire sauter le verrou marocain. Dans des propos relayés par Marca , Sofyan Amrabat a tenu à lancer un avertissement à l’attaquant du PSG et aux Bleus : « Nous n’avons pas peur de la France, ni de Mbappé », a lâché le milieu de terrain des Lions de l’Atlas .



