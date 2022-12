Coupe du monde 2022 : Messi fait une annonce retentissante sur son avenir

Pierrick Levallet

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde ce mardi après sa victoire contre la Croatie, l'Argentine a encore une fois été portée par Lionel Messi. Mais ce dernier match de la compétition pourrait être très particulier pour la star du PSG. Après avoir qualifié son équipe, le joueur de 35 ans a fait une annonce retentissante sur son avenir.

Ce mardi, toute l’Argentine a exulté. L’Albiceleste a fait tomber la solide Croatie (3-0) et a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde. Comme depuis le début du Mondial, Lionel Messi a rayonné. Buteur sur penalty et passeur décisif sur le troisième but argentin, il a porté sa sélection. L’Argentine est en fête, elle qui pourrait remporter sa première Coupe du monde depuis 1986. Mais cette finale, soit face à la France, soit face au Maroc, pourrait avoir des allures de match de gala pour Lionel Messi.

«Mon dernier match dans une Coupe du Monde ? Oui»

« Je suis très heureux de pouvoir terminer mon parcours en Coupe du monde en jouant mon dernier match dans une finale. Mon dernier match dans une Coupe du Monde ? Oui. Pour sûr, oui. La prochaine est dans plusieurs années et je ne pense pas que j’y participerai. Finir comme ça, c'est le meilleur » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le journaliste de Relevo Sergio Santos. Lionel Messi ne se voit pas être encore en sélection d’ici quatre ans, alors qu’il aura 39 ans.

«J’ai énormément profité de toute cette Coupe du monde»