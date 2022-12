Coupe du Monde 2022 : L’exploit du Maroc inspire… Zlatan Ibrahimovic !

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le Maroc affrontera l’équipe de France mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde avec le statut d’outsider et dispose du statut de grande sensation de ce Mondial 2022 au Qatar, Zlatan Ibrahimovic espère pouvoir imiter les Lions de l’Atlas avec le Milan AC en Ligue des Champions.

Toujours en course en Ligue des Champions avec une double confrontation à venir en 8e de finale contre Tottenham, le Milan AC peut-il vraiment espérer soulever la C1 cette saison, alors que le club rossonero est en pleine reconstruction ? Zlatan Ibrahimovic, même s’il est éloigné des terrains depuis un moment pour cause de blessure, y croit fortement, et il souhaite notamment pour cela s’inspirer de l’exemple du Maroc en Coupe du Monde.

Équipe de France : Giroud cartonne au Qatar, Ibrahimovic lui déclare sa flamme https://t.co/hiKBtTHWn0 pic.twitter.com/PJ3A3w13Nx — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

« Regardez le Maroc… »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport , le buteur suédois se prononce à ce sujet : « Si je rêve de remporter la Ligue des Champions ? Je n'ai pas de rêves, seulement des objectifs. Tout est possible, le football l'enseigne. Il se passe des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez le Maroc à la Coupe du monde. Milan a un collectif très, très fort. Notre force est le groupe. Nous y croyons, nous travaillons pour cela: nous sommes plus matures, plus conscients, nous avons plus de joueurs qui peuvent faire la différence aujourd'hui », indique Ibrahimovic.

« Je ne peux plus tout faire seul »