Équipe de France : Giroud cartonne au Qatar, Ibrahimovic lui déclare sa flamme

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une excellente Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, Olivier Giroud est l’un des buteurs les plus efficaces de cette édition 2022. Un exemple à suivre pour son coéquipier du Milan AC, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui vante les qualités et l’état d’esprit de l’international tricolore.

Avec 4 buts au compteur depuis le début de la Coupe du Monde 2022, Olivier Giroud prouve qu’il n’a rien perdu de sa superbe avec l’équipe de France du haut de ses 36 ans. Mais il en est de même avec le Milan AC, où le buteur tricolore est également un élément indispensable, et ce n’est pas son coéquipier Zlatan Ibrahimovic qui dira le contraire au sujet de Giroud.

Équipe de France : Zemmour, RN… L’improbable coup de gueule du clan Olivier Giroud https://t.co/UVuBZ4unWi pic.twitter.com/SHLimnP0zk — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« Il est génial, fondamental »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport , l’ancien buteur suédois du PSG a confié tout le bien qu’il pensait d’Olivier Giroud : « Olivier est génial, il est fondamental pour nous. Il était très important l'année dernière, quand je n'étais pas là, et il est encore décisif cette année. Et tout comme il se débrouille bien avec Milan, il en va de même avec la France », estime Ibrahimovic.

« Une fantastique personne »