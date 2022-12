Équipe de France : Zemmour, RN… L’improbable coup de gueule du clan Olivier Giroud

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur de 4 buts depuis le début de la Coupe du monde, Olivier Giroud est l’un des grands artisans de l’excellent parcours de l’équipe de France. Ce qui n’a pas échappé à certaines personnalités politiques de la droite dure, qui n’hésitent pas à récupérer l’image de l’attaquant. De quoi agacer son entourage.

Si beaucoup n’ont d’yeux que pour Kylian Mbappé, Olivier Giroud est également l’un des grands artisans de l’excellent parcours de l’équipe de France dans cette Coupe du monde au Qatar. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus totalise 4 réalisations depuis le début du tournoi et a notamment trouvé le chemin des filets contre l’Angleterre. De quoi faire réagir plusieurs politiques samedi soir, félicitant Olivier Giroud après son but, sans mentionner pour autant Aurélien Tchouameni, auteur de l’ouverture du score.

L’image d’Olivier Giroud récupérée politiquement

« Merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l’équipe de France », a notamment lancé Jordan Bardella sur Twitter , n’échappant pas aux critiques pour n’avoir mentionné que le joueur de l’AC Milan. « Je ne suis pas journaliste sportif. J’ai remercié toute l’équipe de France et j’ai fait une petite mention spéciale à Olivier Giroud parce qu’il a été, de l’avis de tous les commentateurs, celui qui a mis le but décisif. Je félicite tout le monde », s’est défendu ce lundi sur BFMTV le président du RN, qui n’est pas le seul à avoir mis en avant la prestation d’Olivier Giroud.



Le nouveau président des Républicains Eric Ciotti a pour sa part salué « un très grand Lloris, un Giroud magistral et une équipe solide . » Eric Zemmour a lui aussi choisi Olivier Giroud pour féliciter l’équipe de France au tour précédent après la victoire contre la Pologne, postant un portrait de l’attaquant sur Instagram . Blanc et chrétien, Olivier Giroud est bien malgré lui l’un des chouchous de la droite dure en France, au grand dam de son entourage.

Merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l’équipe de France. On est en demi. L’aventure continue ! 🇫🇷 — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 10, 2022

« C’est contre ses convictions mais il ne peut pas l’empêcher », peste son entourage