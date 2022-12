Équipe de France : Zidane, Deschamps… Varane évoque le dossier brulant des Bleus

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à sa victoire contre l’Angleterre (2-1), l’équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, de quoi permettre à Didier Deschamps d’avoir la main pour son avenir malgré la pression mise par Zinedine Zidane, libre de tout contrat. Un sujet auquel n’a pas échappé Raphaël Varane ce lundi en conférence de presse.

À la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps est bien parti pour prolonger son séjour chez les Bleus . L’ancien entraîneur de l’OM a en tout cas les cartes en main après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde, et ce alors que Zinedine Zidane se verrait bien prendre sa succession. Alors que Raphaël Varane connaît bien les deux hommes, celui-ci a été interrogé sur l’avenir de Didier Deschamps.

« Ce n'est pas le moment de répondre »

« Si je veux voir Didier Deschamps rester ? Ce n'est pas le moment de répondre. On est focus sur le prochain match », a indiqué Raphaël Varane ce lundi en conférence de presse. Le défenseur de Manchester United s’est par ailleurs montré très élogieux à l’égard de Didier Deschamps.



« C'est une chance pour nous d'avoir autant de stabilité »