Équipe de France : Le Maroc met une énorme pression avant le choc

Invité surprise des demies de cette Coupe du monde, le Maroc affrontera l’équipe de France, championne en titre, mercredi soir pour tenter de s’offrir une place en finale. Avant le choc, Mohamed Regragui, l’un des amis de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a expliqué dans quel état d’esprit se présentait l’architecte de cette épatante sélection des Lions de l’Atlas.

C’est la demi-finale surprise de cette Coupe du monde. Premier pays africain à se qualifier dans le dernier carré d’un Mondial, le Maroc affrontera mercredi l’équipe de France pour se disputer une place en finale. Un choc inattendu sur le papier mais qui n’a rien d’illogique vu la grosse compétition réalisée par les Lions de l’Atlas . Et même s’ils ont déjà marqué l’histoire de leur pays, les Marocains veulent continuer à rêver.

« Il avait une décontraction déconcertante et une volonté d’aller au bout »

Face aux coéquipiers de Kylian Mbappé, Walid Regragui a de l’ambition et pour atteindre ses objectifs, il se donne les moyens. « Il a tout fermé. Il m’a laissé un audio en disant qu’il fermait tout. Je savais qu’il était dans une bulle très protectrice avant de se concentre sur ce match de mercredi. Il avait une décontraction déconcertante et une volonté d’aller au bout. C’est le Maroc, ça peut paraître hallucinant mais il a démontré que c’était tout sauf un hasard », explique Mohamed Regragui, l’un de ses amis, sur RMC .

« Je vois le Maroc gagner sur le fil »