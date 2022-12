Equipe de France : L'Angleterre à la seum, les folles réactions

Arthur Montagne

Après un match très compliqué, l'équipe de France a finalement réussi à s'imposer contre l'Angleterre (2-1) afin de se hisser en demi-finale. Et alors que le Bleus affronteront le Maroc pour une place en finale, les Anglais quant à eux ont du mal digéré et crient au scandale notamment contre l'arbitrage, ou encore sur le fait que les Three Lions ont dominé le match.

Samedi soir, au terme d'un match intense et difficile, l'équipe de France a décroché son billet pour le demi-finale de la Coupe du monde aux dépens de l'Angleterre (2-1). Une défaite que les joueurs des Three Lions ont du mal à digérer. A l'image de Jude Bellingham, qui n'hésite pas à critiquer l'arbitrage.

Les Anglais critiquent l'arbitrage...

« Ce n'était pas super si je suis honnête. Tout le monde peut avoir un mauvais match, joueurs et arbitres. Il n'était pas là où il aurait dû être aujourd'hui en termes de niveau pour un match comme celui-ci », lâche le milieu de terrain du Borussia Dortmund en zone mixte, imité par Harry Maguire : « Je ne peux pas vraiment expliquer sa performance. Le nombre de mauvaises décisions qu'ils ont prises était en fait incroyable. Vraiment terrible... » Enfin, le sélectionneur anglais se montre plus diplomate, mais semble tout de même frustré. « La performance méritait plus, mais bien sûr les buts sont décisifs. J'ai juste dit aux joueurs qu'ils n'auraient pas pu donner plus, ils ont vraiment bien joué contre une équipe de haut niveau. Les marges sont minces. La façon dont ils ont progressé en tant qu'équipe tout au long du tournoi a été merveilleuse », confie Gareth Southgate.

... et estiment que la meilleure équipe a perdu