Equipe de France : Deschamps va trancher, Zidane peut trembler

Arthur Montagne

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l'équipe de France tentera de conserver son titre en défiant le Maroc mercredi soir. Mais surtout, cette qualification offre la possibilité à Didier Deschamps d'être seule maître de son destin alors que son contrat s'achèvera en fin d'année. Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane qui attend depuis longtemps la possibilité de devenir sélectionneur.

Pendant que Zinedine Zidane attend que la place de sélectionneur se libère, la qualification de l'équipe de France pour les demi-finale de la Coupe du monde va permettre à Didier Deschamps d'être le seul à décider de son avenir comme le rappelait récemment Noël Le Graët.

Équipe de France : Plus de doute, Deschamps sait ce qu’il veut pour son avenir https://t.co/S2rDRMGpHW pic.twitter.com/wIXsl6uyKz — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Deschamps seul décideur

« On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale contre l'Angleterre), on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera », confiait le président de la FFF dans les colonnes du Figaro ces jours-ci. Par conséquent, Didier Deschamps va trancher.

«Chaque chose en son temps»