Mercato : Noël Le Graët se lâche sur le feuilleton Deschamps

Thomas Bourseau

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët est ravi de voir que Didier Deschamps a rempli l’objectif de la demi-finale de Coupe du monde qu’il lui avait fixé concernant sa prolongation de contrat qui réside désormais entre les mains du sélectionneur. L’occasion pour Le Graët de justifier son choix de ne pas le blinder après l’Euro.

Noël Le Graët pourrait, grâce à Didier Deschamps et au groupe France, connaître un deuxième sacre Mondial en tant que président de la Fédération française de football si l’Equipe de France venait à prendre le meilleur sur le Maroc mercredi et contre son potentiel futur adversaire en finale de Coupe du monde dimanche prochain. Et ça, le président de la FFF le sait pertinemment. C’est pourquoi Noël Le Graët avait fixé le stade de la demi-finale de Coupe du monde au Qatar pour que Deschamps soit libre de poursuivre en tant que sélectionneur des Bleus ou d’arrêter au terme de son contrat à la fin de ce mois de décembre. Mais pourquoi ne pas avoir prolongé le contrat de Didier Deschamps plus tôt ? Noël Le Graët a vidé son sac.

«Signer avant cette Coupe du monde, c’était dangereux pour tout le monde»

Interrogé par L’Equipe sur ses raisons pour ne pas avoir prolongé le contrat de Didier Deschamps après la désillusion à l’Euro, Noël Le Graët a révélé ne pas avoir voulu ajouter une pression supplémentaire de sa part ni vis-à-vis du monde extérieur. « Pour l’extérieur ? Non… Mais je me disais que signer avant cette Coupe du monde, c’était dangereux pour tout le monde, pour lui comme pour moi ».

«Ceux qui disent qu’il fallait le prolonger avant se sont trompés»