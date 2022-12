Équipe de France : Menacé par Zidane, Deschamps connaît la réponse pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’à la fin du mois de décembre, Didier Deschamps fait durer le suspense concernant son avenir à la tête de l’équipe de France, alors que Zinedine Zidane reste en embuscade pour prendre sa succession. Cependant, le parcours convaincant des Bleus dans cette Coupe du monde permet à l’actuel sélectionneur d’apparaître en position de force comme l’a confirmé son président Noël Le Graët.

Après plus de dix ans à la tête des Bleus , avec une Coupe du monde remportée et une finale d’Euro à son actif, Didier Deschamps est désormais maître de son destin pour la suite de son aventure en équipe de France. L’actuel sélectionneur a rempli l’objectif qui lui avait été fixé par son président Noël Le Graët en atteignant les demi-finales du Mondial organisé au Qatar après la victoire contre l’Angleterre (2-1) samedi. Deschamps peut donc décider s’il souhaite ou non rester à son poste jusqu’à l’Euro 2024, et ce malgré la pression mise par Zinedine Zidane, libre depuis mai 2021 et désireux de prendre les rênes de la sélection tricolore. Invité de la chaîne L’Équipe ce dimanche, le président de la FFF a confirmé que l’ancien entraîneur de l’OM avait la possibilité de rester et ne tarit pas d’éloges à son égard.

« Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n’est pas facile »

« Si je vais lui proposer comme prévu un contrat ? Ah oui. La décision lui appartenait si on était dans le dernier carré, donc on se verra à Guingamp dans quelques jours , a confié Noël Le Graët, espérant que la réponse de son sélectionneur sera positive. Ça lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n’est pas facile. J’espère qu’il dira oui, mais ça mérite toujours une réflexion, surtout de sa part. »

« On a la chance d’avoir un bon coach, un bon staff autour »

Alors que Didier Deschamps n’a pas échappé aux critiques après l’échec de l’équipe de France lors du dernier Euro, Noël Le Graët se montre satisfait de ne pas avoir décidé de tourner la page Deschamps. « J’ai gardé le même entraîneur et le même staff partout. Voilà mes conclusions, rien n’a changé. Certains veulent toujours du changement, d’abord vous-mêmes (les journalistes), vous poussez pour que ça change. C’est plus facile d’écrire des trucs quand ça ne va pas ou quand il y a des nouveaux. Je crois que l’équipe est sereine aujourd’hui, on a la chance d’avoir un bon coach, un bon staff autour, il n’y a pas de dérapages. Les joueurs doivent être rassurés et on a vraiment une équipe responsable autour d’eux de grande qualité », confie le président de la FFF, ajoutant : « C’est facile dans un bureau de donner des objectifs. Mais je m’aperçois quand même qu’avec Didier, sur les cinq dernières compétitions officielles, on a été quatre fois dans le dernier carré. Pourquoi je dis ça ? Parce qu’on est toujours dans les quatre premiers au classement FIFA, et les compétitions officielles comme la Coupe du monde donnent quand même une image réelle de la valeur de l’équipe et du pays. »

« Ce qui m’impressionne chez lui ? La sérénité, l’intelligence, le respect que les joueurs ont pour lui »