Équipe de France : Deschamps fixé pour son avenir, faut-il recaler Zidane ?

Après avoir emmené l’équipe de France dans le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps a désormais la main pour son avenir comme l’a confirmé Noël Le Graët dimanche. Le sélectionneur des Bleus est en position de force malgré la pression mise par Zinedine Zidane depuis plusieurs mois, de quoi sceller sa prolongation ?

Grâce à sa victoire contre l’Angleterre (2-1) samedi, l’équipe de France s’apprête à disputer sa deuxième demi-finale d’affilée et peut garder l’espoir de conserver son titre de champion du monde, mais ce succès permet également à Didier Deschamps de souffler pour son avenir. Sous contrat jusqu’au 31 décembre prochain, le sélectionneur des Bleus avait pour objectif d’entrevoir le dernier carré avec son équipe, une mission remplie qui lui permet d’être maître de son destin.

Le Graët espère voir son sélectionneur rester

Comme l’a confirmé Noël Le Graët ce dimanche au micro de La Chaîne L’Équipe , Didier Deschamps est désormais seul décideur de son avenir, alors que le président de la FFF n’a pas caché sa volonté de le voir prolonger son expérience à la tête des Bleus . « On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion », a-t-il confié.

Deschamps prêt à prolonger