Equipe de France : Battu, l’Angleterre a réussi un coup de maître avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Angleterre s'était fixé une mission prioritaire, contenir Kylian Mbappé, intenable depuis le début de la Coupe du monde. A la tête de la sélection, Gareth Southgate a mis au point un plan qui a permis de contrer le joueur du PSG. Loin d'être suffisant pour les Three Lion, battus par l'équipe de France grâce à des buts d'Aurelien Tchouaméni et Olivier Giroud.

Opposé à la France en quarts de finale du Mondial, l'Angleterre préparait, depuis plusieurs jours, dans leur centre d'entraînement un plan anti-Kylian Mbappé. Pour contrer l'actuel « meilleur joueur du monde » selon les dires de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Three Lions comptait notamment sur Kyle Walker pour contrer le joueur du PSG, auteur de cinq buts depuis le début du Mondial.

Equipe de France : Un cliché de Mbappé affole l'Angleterre, une polémique éclate https://t.co/cScbrHW2LN pic.twitter.com/UTf9I3QkYk — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Mbappé tenu en échec par l'Angleterre

Ce samedi, Kyle Walker a fait le job pour offrir le moins d'espace possible à Kylian Mbappé et l'empêcher de prendre de la vitesse. Le défenseur de Manchester City n'était pas seul et a été aidé par certains de ses coéquipiers. Même s'il est parvenu, quelques fois, à faire la différence, notamment en contre, grâce à sa rapidité, Mbappé a plutôt bien été contenu. Et malgré la défaite face à l'équipe de France (2-1), l'Angleterre préfère retenir ce point positif.

« Nous avons arrêté Mbappé »

Interrogé après la rencontre, Declan Rice reconnaît l'efficacité du plan anti-Mbappé. « La tactique était la bonne, nous avons joué comme il faut, nous avons été agressifs, nous avons arrêté Mbappé » a déclaré le joueur de West Ham ce samedi soir.

La mère de Mbappé jubile