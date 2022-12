Équipe de France : Après avoir stoppé Mbappé, l’Angleterre jubile

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue par l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, l’Angleterre n’est pas parvenue à atteindre son objectif. Pourtant, les Three Lions avaient réussi à contenir Kylian Mbappé. Après la rencontre, Declan Rice se félicitait de la gestion des Anglais du cas Mbappé.

Avant d’affronter l’équipe de France, l’Angleterre avait ciblé un joueur en particulier : Kylian Mbappé. Cette semaine, la presse anglaise expliquait même que le staff des Three Lions préparait cet affrontement depuis deux ans. Le duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé aura monopolisé l’attention des médias et à juste titre.

Mbappé bien muselé

Finalement, les Anglais ont réussi leur pari. Toujours serré par deux voire trois joueurs, Kylian Mbappé n’a quasiment pas eu l’occasion de se retrouver en un contre un. L’attaquant du PSG est parvenu à passer une fois dans la défense anglaise : sur le premier but. Son second mouvement intéressant n’a pas été conclu par Ousmane Dembélé.

«Nous avons arrêté Mbappé»