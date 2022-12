Équipe de France : Mbappé, Giroud... Une surprise de Deschamps pour l’Angleterre ? La réponse tombe

Hugo Chirossel

Après avoir battu la Pologne (3-1), l’équipe de France joue sa place en demi-finale de la Coupe du monde ce samedi. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps doivent se défaire de l’Angleterre, tombeur du Sénégal en huitième de finale (3-0). Le sélectionneur des Bleus a tranché concernant son onze de départ pour cette rencontre.

Ce samedi, l’équipe de France joue son avenir en Coupe du monde. Les Bleus sont opposés à l’Angleterre, pour obtenir leur place en demi-finale du Mondial 2022. Les Three Lions redoutent plus que tout Kylian Mbappé, auteur de cinq buts depuis le début de la compétition. L’attaquant du PSG figurera évidemment dans le onze de départ de Didier Deschamps, qui aurait décidé de faire confiance aux mêmes joueurs que face à la Pologne pour cette rencontre.

Equipe de France : Nouvelle révélation sur le forfait de Benzema https://t.co/da8fJ4TfzY pic.twitter.com/oTgJYuYSxG — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Koundé préféré à Pavard

En effet, d’après les informations de L’Équipe , il n’y aura pas de changement pour affronter l’Angleterre. Jules Koundé sera préféré à Benjamin Pavard dans le couloir droit, tandis que Théo Hernandez prendra place sur le côté gauche, avec une charnière centrale composée de Raphaël Varane et Dayot Upamecano.

Mbappé avec Giroud et Dembélé devant

Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient former le double pivot devant la défense, avec Antoine Griezmann un cran plus haut. Devant, on devrait retrouver logiquement Olivier Giroud, accompagné de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur les côtés. Dans les cages, le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, est bien entendu être présent.