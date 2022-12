Équipe de France : Une surprise de Deschamps contre l'Angleterre ? La réponse

La rédaction

Ce samedi (20h), l'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Un choc au sommet entre deux favoris pour le titre, qui se sont respectivement imposés face à la Pologne et au Sénégal lors du tour précédent. À la veille du coup d'envoi, Didier Deschamps aurait déjà tranché pour son XI de départ, et il devrait reconduire la même équipe qu'en huitième de finale.

Alors que Français et Anglais vont s'affronter ce samedi (20h) pour une place dans le dernier carré de la compétition, la presse anglaise redoute plus que jamais Kylian Mbappé. Et malheureusement pour l'Angleterre, Didier Deschamps devrait aligner le même onze de départ que face à la Pologne.

En défense, Deschamps a tranché

Le secteur défensif est la principale interrogation avant ce quart de finale face aux Anglais . Très décevant lors du premier match face à l'Australie, Benjamin Pavard a été relégué dans la hiérarchie et Jules Koundé s'est imposé au poste de latéral droit. Selon les dernières informations de L'Equipe , le Barcelonais devrait de nouveau débuter dans le couloir droit face à l'Angleterre. Dans l'axe, la charnière Varane-Upamecano semble être l'option privilégiée par Didier Deschamps. Malgré son manque de rythme, Raphaël Varane va continuer à apporter toute son expérience, tandis que Dayot Upamecano réalise une Coupe du monde solide.

Du classique pour le reste

Sans grande surprise, Didier Deschamps va conserver le même onze que face au Danemark et à la Pologne. Le trio de l'entrejeu Rabiot - Tchouaméni - Griezmann apporte satisfaction depuis le début de la compétition, au même titre que Mbappé - Giroud - Dembélé en attaque. Dans les buts, le capitaine Hugo Lloris est indéboulonnable tout comme Théo Hernandez dans le couloir gauche de la défense. Reste à savoir si la France de Didier Deschamps réussira à éliminer l'Angleterre avec son nouvau XI type.