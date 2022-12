Coupe du monde 2022 : Après le message de Mbappé, Pelé lui adresse un hommage vibrant

Admis à l’hôpital la semaine dernière en raison d’une infection respiratoire, Pelé a reçu le soutien de nombreux acteurs du football. Parmi eux, on retrouve forcément Kylian Mbappé. La légende brésilienne lui a répondu en le félicitant pour son nouveau record sur cette Coupe du monde.

Déjà très efficace sur ce début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé est encore monté d’un cran sur cette Coupe du monde. Avec déjà cinq buts inscrits en quatre rencontres (dont une où il n’est qu’entré en jeu), Mbappé est le meilleur buteur de ce Mondial. L’attaquant de l’équipe de France sera une fois de plus l’atout numéro un des Bleus ce samedi face à l’Angleterre.

Très discret depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait tout de même usé de son compte Twitter pour soutenir Pelé qui a été admis à l’hôpital la semaine dernière pour une infection respiratoire. « Priez pour le Roi », avait écrit Kylian Mbappé.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾