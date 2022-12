Coupe du monde 2022 : L'incroyable sortie de cette star du Real Madrid sur Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour sur les terrains après une petite blessure à la cheville lors du premier match du Mondial, Neymar s'est fait une belle frayeur. Le joueur du PSG a craint de devoir déclarer forfait pour le reste de la compétition. Cela aurait été une terrible nouvelle pour le Brésil, qui considère l'ancienne star du FC Barcelone comme l'un de ses leaders.

Neymar a fait un retour remarqué avec le Brésil. En larmes le 24 novembre dernier lors de la rencontre face à la Serbie (2-0), le joueur du PSG a retrouvé le sourire lors du huitième de finale du Mondial face à la Corée du Sud (4-1). Auteur de son premier but au Qatar, Neymar semble remis sur pied, après avoir été victime d'une entorse à la cheville lors de son premier match. A 30 ans, il est l'un des leaders de cette équipe brésilienne et sert de passerelle entre l'ancienne et la jeune génération, représentée par Vinicius Jr.

Coupe du monde 2022 : Neymar revient, Thiago Silva hallucine https://t.co/q53HYyjneq pic.twitter.com/i90Srjquvg — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Vinicius Jr rend hommage à Neymar

Présent en conférence de presse ce mardi, Vinicius Jr a rendu un hommage appuyé à Neymar. « Jouer avec lui, c'est accomplir un rêve. J'ai suivi toute sa carrière. Il a toujours été mon idole absolue, j'ai toujours voulu jouer avec lui. Avec le temps, c'est devenu un ami et même un frère » a confié l'ailier du Real Madrid dans des propos rapportés par But Football Club .

« A chaque match, il m'enlève toute la pression »

Plus globalement, le joueur de 22 ans a tenu à saluer le comportement des anciens. « Il me donne beaucoup de conseils. A chaque match, avant le coup d'envoi, il m'enlève toute la pression, idem pour Raphinha, Paqueta, Richarlison, aux plus jeunes. Il assume tout » a déclaré Vinicius Jr.

« C'est notre meilleur joueur, l'idole de la plupart d'entre nous»