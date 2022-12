Coupe du Monde 2022 : Nouveau record pour Neymar, il lâche un gros aveu

Amadou Diawara

Buteur face à la Corée du Sud ce lundi soir, Neymar a égalé un record de deux légendes brésiliennes : Ronaldo et Pelé. En effet, la star du PSG a réussi l'exploit de marquer lors de trois Coupe du Monde différentes. Une performance qu'il ne pensait jamais réaliser.

Victime d'une entorse à la cheville, Neymar était incertain pour le huitième de finale de la Coupe du Monde face à la Corée du Sud. Mais après avoir manqué les deux derniers matchs de poules du Brésil (contre la Suisse et face au Cameroun), la star du PSG était bien présente ce lundi soir sur la pelouse du Stadium 974 .

Neymar égale Pelé et Ronaldo

Tout juste revenu de blessure, Neymar a réussi à faire la différence face à la Corée du Sud (4-1). En effet, le numéro 10 du Brésil a inscrit un but sur penalty et a délivré une passe décisive à Vinicius Junior. Et grâce à sa 76ème réalisation avec la Seleção , l'attaquant du PSG a égalé un record de Pelé et Ronaldo.

«C'est une grande fierté d'atteindre des records que je n'aurais jamais imaginés»