Coupe du Monde 2022 : Le PSG peut être rassuré, Neymar est en feu

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un grand match lundi soir avec le Brésil en 8e de finale de la Coupe du Monde face à la Corée du Sud, Neymar est donc revenu en grande forme après sa blessure en début de compétition. Un message fort envoyé par l’attaquant du PSG, qui affiche de solides ambitions pour la suite de la compétition.

Opposé à la Corée du Sud lundi en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, le Brésil n’a pas fait de détail et s’est largement imposé (4-1). Buteur sur penalty et auteur d’une passe décisive, Neymar était donc parfaitement de sa blessure à la cheville contractée en début de Mondial, et l’attaquant du PSG a donc réussi à se rétablir dans les temps pour les phases à élimination direct avec le Brésil. Il a d’ailleurs logiquement été élu homme du match.

« Nous rêvons du titre… »

Interrogé par TV Globo après le carton du Brésil, Neymar a d’ailleurs affiché ses solides ambitions avec la Seleçao pour la suite de la Coupe du Monde : « Nous rêvons du titre, mais nous devons y aller étape par étape. C'était le quatrième match de la compétition, il en reste trois. Nous sommes très bien préparés, l’esprit concentré sur l'obtention de ce titre », a confié le numéro 10 du PSG, qui espère donc aller au bout et remporter cette année sa première Coupe du Monde.

