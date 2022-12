Coupe du monde 2022 : Avec Mbappé, la France sera-t-elle championne du monde ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive dimanche contre la Pologne (3-1), Kylian Mbappé a une fois encore impressionné et permet à la France d’apparaître comme une candidate crédible à la victoire finale. L’attaquant du PSG est l’un des joueurs phares de ce Mondial au Qatar, assez pour décrocher un deuxième titre consécutif avec les Bleus ?`

Les superlatifs commencent à manquer pour évoquer les prestations de Kylian Mbappé. Dimanche, l’attaquant du PSG a incontestablement marqué le huitième de finale contre la Pologne de son empreinte, avec un doublé et une passe décisive au compteur. Une prestation qui n’a échappé à personne, alors que Kylian Mbappé totalise désormais 5 buts dans ce Mondial au Qatar et compte 9 réalisations au total lors de ses deux participations en Coupe du monde.

« Mbappé a été dévastateur. Personne ne peut le stopper »

Le monde entier a salué le niveau affiché par le natif de Bondy, aussi attendu que redouté à chaque rencontre par les adversaires, et le quart de finale qui attend l’équipe de France samedi face à l'Angleterre ne fait pas exception. Tous les regards sont braqués sur le numéro 10 tricolore, à commencer par ceux des Anglais qui ont identifié la principale menace. « Ce qui fait peur, c'est que Matty Cash (le latéral droit polonais, NDLR) s'en est bien sorti contre Mbappé », jugeait notamment l’ancien joueur devenu consultant Jamie Carragher sur Twitter . Même son de cloche chez Rio Ferdinand, qui n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de Mbappé sur la BBC : « Hier j'ai dit que Messi avait réalisé la meilleure performance du tournoi. Aujourd'hui, Mbappé l'a détrôné, il a été dévastateur. Personne ne peut le stopper. »



« On est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner », prévient Mbappé