Equipe de France : L’Angleterre craint Mbappé, une star anglaise monte au créneau

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fait fureur dans la presse européenne suite à sa prestation XXL face à la Pologne sur le plan statistique, et particulièrement en Angleterre, futur adversaire de l’Equipe de France en 1/4 de finale samedi prochain. Bien que la presse anglaise craigne le Français, Bukayo Saka s’est exprimé à ce sujet.

Lors du 1/8ème de finale de la Coupe du monde au Qatar dimanche après-midi face à la Pologne, Kylian Mbappé a inscrit ses 4ème et 5ème but du Mondial tout en délivrant une passe décisive. A bientôt 24 ans, le numéro 10 de l’Equipe de France a déjà inscrit 9 buts lors de ses deux participations en Coupe du monde. Et de par sa prestation statistique XXL de dimanche, lui qui a délivré une passe décisive à Olivier Giroud, Mbappé s’est mis la presse anglaise dans la poche à quelques jours du 1/4 de finale face à The Three Lions samedi 10 décembre prochain à 20 heures.

L’Angleterre ironise sur Mbappé et rejette de la peur

Pour commencer, The Times a ironisé en expliquant que le sélectionneur Gareth Southgate avait eu le nez creux convoquant 3 défenseurs droits pour ce Mondial à l’approche de la confrontation face à Kylian Mbappé. « T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth ». Pire, The London Evening Standard a expliqué que même une association entre Trent-Alexander Arnold et Kyle Walker, deux défenseurs particulièrement rapides, ainsi que le personnage de dessin-animé Bip-Bip n'allait pas suffire pour contenir Kylian Mbappé. Le média a poursuivi en affirmant sur le ton de la plaisanterie que : « Matty Cash essaie toujours de résoudre le problème », à savoir le latéral droit de la Pologne qui a avoué à The Guardian avoir vécu un calvaire.

Equipe de France : Mbappé lui a fait vivre un enfer, il prévient l’Angleterre https://t.co/0fYXP0HCuY pic.twitter.com/OUetgOTyo2 — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Il est l'un des meilleurs au monde»