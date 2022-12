Equipe de France : En pleine polémique, Mbappé sort du silence, une nouvelle révélation tombe

Arthur Montagne

Elu trois fois homme du match depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait décidé la conférence de presse prévue après cette distinction. L'attaquant du PSG boycotte effectivement ses obligations car il refuse que son nom soit associé à une marque d'alcool, en l'occurrence Budweiser, enseigne américaine de bières. Et alors que Mbappé a déclaré qu'il prendrait en charge l'amende, la FFF n'aurait reçu qu'une mise en garde.

En feu depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a été élu homme du match à chaque fois qu'il a été titularisé à savoir contre l'Australie (4-1), le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1) dimanche. Auteur de 5 buts, l'attaquant du PSG impressionne sur les terrains autant qu'il brille par son silence en dehors des matches. En effet, le crack de Bondy avait décidé de ne pas parler afin de se concentrer sur ses prestations. Au point de ne pas répondre à ses obligations puisque chaque joueur qui obtient le trophée de meilleur joueur doit se présenter en conférence de presse. Mais Kylian Mbappé ne l'a jamais fait, pour plusieurs raisons, y compris celle de ne pas associer son image à celle de la marque de bière Budweiser, sponsor du trophée. Dimanche, après la victoire contre la Pologne, le joueur est d'ailleurs sorti du silence.

Mbappé justifie son boycott

« Je voulais m'exprimer. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas. Déjà, pour tous les journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens. C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter (face à la presse ndlr). J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende. Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération paie une décision qui est personnelle », confiait Kylian Mbappé en zone mixte.

La FFF n'a pas reçu d'amende