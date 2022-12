Équipe de France : Clashé par Deschamps, il lâche ses vérités et lui répond

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du monde, l’équipe de France aurait pu perdre Jules Koundé qui a failli être suspendu. Le joueur du Barça a joué avec une chaîne pendant 30 minutes, ce qui lui a valu une grosse colère de la part de Didier Deschamps. Après la rencontre, le défenseur français est revenu sur son erreur.

Ce dimanche, l’équipe de France est allée décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Lors de cette belle victoire, le comportement de Jules Koundé a interpellé. Le défenseur du FC Barcelone a joué plus de trente minutes avec une chaîne autour du cou, ce qui est interdit par le règlement.

« Il n'a pas le droit »

Ce qui n’a pas du tout plu à Didier Deschamps. « Il n'a pas le droit. Je ne sais pas ce qu'il a à son collier, je sais que Jules c'est un peu une superstition, il l'a à l'entraînement. Je ne connais pas la signification. Je lui ai dit d'ailleurs 'tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon...' L'arbitre nous avait averti que dès qu'il y aurait un arrêt de jeu... les joueurs n'ont pas le droit de porter bracelet ou collier. Ils ne vont pas non plus jouer avec une montre ou des lunettes de soleil. Ce n'est pas autorisé. Jules Koundé n'avait pas à... je pensais qu'il l'enlevait mais apparemment ce n'est pas le cas, c'est de notre faute », a lâché le sélectionneur français dans des propos relayés par RMC .

« J'ai oublié »