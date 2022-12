Équipe de France : Dans la légende, Giroud attend Henry

Thomas Bourseau

Olivier Giroud se souviendra de ce 4 décembre 2022 comme étant la date où il est entré dans l’histoire de l’Équipe de France. En effet, grâce à sa 52ème réalisation sous le maillot bleu, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection devant Thierry Henry dont il attend la réaction.

Après la victoire de l’Équipe de France en 1/8ème de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Pologne dimanche après-midi (3-1), Olivier Giroud a inscrit son troisième but de la compétition et surtout le 52ème de sa carrière chez les Bleus. Un moment tant attendu par le champion du monde. Pour TF1 , Giroud s’est confié sur son ressenti. « J'ai tout de suite pensé à ma famille, tous mes potes, c'est quelque chose d'extraordinaire, de le faire pendant une Coupe du monde. Le plus tôt était le mieux forcément dans cette compétition. Je suis très content pour l'équipe, ce but nous a mis sur de bons rails, surtout après la double ou triple occasion de la Pologne. On a eu des temps faibles et forts dans cette première période, on a su mettre deux autres buts en seconde période avec les espaces ».

«Thierry Henry, j'imagine qu'on va savoir sa réaction dans les heures et jours à venir»

Par la suite, Olivier Giroud n’a pas manqué de souligner qu’il attendait un message de la part de son compatriote Thierry Henry qui n’est donc plus, après plus de dix ans seul meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France et ce, toujours au micro de TF1 . « J’ai reçu trop de messages, Thierry Henry, j'imagine qu'on va savoir sa réaction dans les heures et jours à venir. Je lui ai fait un petit clin d'oeil, c'est une immense fierté d'être devant lui, j'espère continuer à en mettre encore des buts pour aller plus loin dans cette compétition ».

Pas de pépin physique pour Giroud