Équipe de France : Giroud écrit l’histoire et dépasse Henry, il se lâche sur son record

Buteur ce dimanche contre la Pologne, Olivier Giroud a écrit l’histoire en dépassant Thierry Henry. L’attaquant du Milan AC est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 52 buts. Après la qualification des siens, Giroud est revenu sur ce record qu'il attendait depuis longtemps.

C’est fait pour Olivier Giroud ! Ce dimanche, face à la Pologne, l’attaquant de l’équipe de France a ouvert le score sur un caviar de Kylian Mbappé. Un but qui a délivré les Bleus , bien muselés par cette équipe polonaise. Au-delà de tout ça, Olivier Giroud a surtout battu officiellement le record de Thierry Henry qu’il avait égalé contre l’Australie. Désormais, le joueur du Milan AC est seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 52 buts. Une performance exceptionnelle de la part de Giroud qui n’était pas pressenti comme un titulaire sur cette Coupe du monde avant la blessure de Karim Benzema.

Giroud devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Après la rencontre et la belle victoire de l’équipe de France (3-1), Olivier Giroud est revenu sur ce record. « J’étais un peu frustré de pas avoir concrétiser sur un ou deux centres qu’il avait fait en début de match, pareil sur celui d’Ousmane. J’avais vraiment envie de mettre ce but et de ne plus en parler. C’est super pour nous, il me trouve bien (Mbappé) et… c’est que du bonheur », a expliqué le numéro 9 des Bleus au micro de beIN Sports.

𝑆𝑒𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑒 👑Ouverture du score des Bleus à la 44e minute !! 😍Grâce à ce but, @OlivierGiroud devient le 𝙈𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀𝙐𝙍 𝘽𝙐𝙏𝙀𝙐𝙍 de l’histoire de l’Équipe de France 🇫🇷🇫🇷1-0🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/exSxlTjYQX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

« C’est un rêve de gosse de pouvoir battre Titi »