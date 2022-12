Équipe de France : Après Giroud, un nouveau record va tomber au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Logiquement attendu comme titulaire dimanche dans les buts de l’équipe de France face à la Pologne, Hugo Lloris va égaler le record historique du nombre de sélections détenu jusqu’ici par Lilian Thuram. Le gardien des Bleus a livré ses vérités à ce sujet, au même titre que son sélectionneur Didier Deschamps.

Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer un 8e de finale de Coupe du Monde contre la Pologne (dimanche, 16h), Hugo Lloris va vivre un moment très particulier à cette occasion. En effet, le gardien de 35 ans va égaler le recordman de sélections sous le maillot de l’équipe de France, à savoir Lilian Thuram, avec 141 capes. Et en cas de qualification pour le prochain tour, Lloris dépasserait donc par la suite l’ancien défenseur emblématique des Bleus … Un autre record égalé donc pour l’équipe de France en cette période de Coupe du Monde, après qu’Olivier Giroud ait égalé Thierry Henry en tant que meilleur buteur de l’histoire de la sélection (51 buts avec son doublé contre l’Australie.

« Très honoré, très fier »

Interrogé en conférence de presse samedi avant ce grand choc contre la Pologne, Hugo Lloris s’est exprimé sur ce record, mais le capitaine de l’équipe de France souhaite avant tout rester focalisé sur l’enjeu lié à cette Coupe du Monde : « C'est pas rien ! Je suis très honoré, très fier. Même si à l'aube d'une 8e de finale de Mondial, ça reste secondaire. La compét passe avant tout. Je veux garder toute mon énergie pour le match de demain. J'apprécierai davantage une fois la compét terminée », indique le gardien de l’équipe de France.

« Un record parlant »