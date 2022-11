Équipe de France : Giroud dans l'histoire, ses buts historiques avec les Bleus

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un doublé contre l’Australie (4-1) pour l'entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, Olivier Giroud est entré dans l’histoire du football français en égalant le record de buts de Thierry Henry avec 51 unités. Pour l’occasion, Le 10 Sport vous propose de revenir sur certaines réalisations marquantes du joueur depuis sa première apparition en sélection en novembre 2011.

Olivier Giroud aura donc attendu sa 115e sélection pour entrer dans l’histoire du football français. Face à l’Australie (4-1) pour le premier match des Bleus dans l’édition 2022 de la Coupe du monde, l’attaquant de l’AC Milan a trouvé le chemin des filets par deux fois, lui permettant d’égaler le record de buts de Thierry Henry avec 51 réalisations au total. Faut-il y voir un signe du destin ? Le champion du monde 1998 avait lui aussi inscrit son 51e but au cours de son 115e match avec les Bleus . Olivier Giroud revient de loin et peut savourer cet objectif rempli qui semblait pendant un temps hors de portée, lui qui a dû ronger son frein lorsque Didier Deschamps avait décidé de se passer de ses services au profit de Karim Benzema. Avec seulement quatre apparitions depuis l’Euro à l’été 2021 en l’absence du Madrilène, Olivier Giroud était donc loin de pointer le bout de son nez au Qatar, mais ses prestations avec l’AC Milan et les doutes autour de Benzema ont finalement convaincu Didier Deschamps de miser sur lui.

« Je n’ai jamais abandonné »

« Je n’ai jamais abandonné, j’ai rien lâché. J’ai écrit une biographie "Toujours y croire". Ce n’était pas pour abandonner après l’Euro. Il y a toujours des périodes difficiles. Il faut simplement se réfugier dans le travail et croire en de meilleurs jours. Il n’y que le travail et l’humilité qui paient », s’est réjoui le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus au micro de TF1 après la victoire contre l’Australie. « C'est une grande fierté, un honneur de pouvoir être à ses côtés en équipe de France , a-t-il ajouté après avoir rejoint Thierry Henry au classement. Je mesure tout le travail parcouru. C'est aussi un travail collectif. J'essaye de bien finir le travail des mecs . » Depuis sa première sélection en 2011, Olivier Giroud a eu l’occasion de se distinguer avec des buts spectaculaires, décisifs ou tout simplement honorifiques. Le 10 Sport vous propose de revivre ces moments.

Equipe de France : Giroud égale Henry, le vestiaire s’enflamme au Qatar https://t.co/vncvb4gkCz pic.twitter.com/TZZPYLpW5l — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Allemagne – France (2012), le premier d’une longue série

Appelé pour la première fois par Laurent Blanc en 2011, Olivier Giroud débute son aventure tricolore un 11 novembre contre les États-Unis (2-1), mais le joueur évoluant à cette époque à Montpellier inscrit son premier but face à l’Allemagne le 29 février 2012. Une rencontre amicale sur la pelouse de Brême qui marque également sa première titularisation, sa 3e apparition en sélection.

Espagne – France (2012), le but décisif pour le Mondial au Brésil

S’ensuivra une période de disette de huit mois pour l’international français, muet lors de l’Euro 2012. Face à l’Espagne le 16 octobre, Olivier Giroud retrouve son efficacité et inscrit un but décisif dans une rencontre de qualifications pour la Coupe du monde 2014. Entré en jeu à la 88e pour remplacer Karim Benzema, Olivier Giroud libère les siens quelques secondes plus tard d’une tête sur un centre de Franck Ribéry et permet aux Bleus de récupérer le point du match nul (1-1).

Suisse – France (2014), le premier en Coupe du monde

Appelé par Didier Deschamps pour disputer son premier Mondial au Brésil, Olivier Giroud en profite face à la Suisse (5-2) pour inscrire le 100e but de l’équipe de France en Coupe du monde, son premier dans la compétition. L’attaquant aux 32 sélections trouve la marque sur un centre de Mathieu Valbuena et inscrit ici son 9e but.

France – Islande (2016), un doublé à l’Euro

Devenu l’un des cadres de l’équipe de France, Olivier Giroud s’illustre à domicile lors de l’Euro 2016. Auteur du premier but des Bleus dans la compétition contre la Roumanie (2-1), le joueur évoluant à Arsenal impressionne en quart de finale contre l’Islande (5-2) avec un doublé et une passe décisive, lui permettant d’être élu homme de match ce 3 juillet 2016. « Je ne sais pas si c’est mon meilleur match en bleu. J’en ai fait d’autres qui étaient pas mal aussi. J’ai disputé l’Euro 2012 et la Coupe du monde au Brésil. Mais ce match-là est peut-être, oui, le meilleur que j’ai livré , confiera-t-il après la rencontre, alors qu’il n’échappe pas aux sifflets du public français à cette époque. Je me suis senti très bien physiquement en tout cas, dès le début de la rencontre. […] Sur le plan personnel, ça fait du bien de marquer à nouveau ».

Suède – France (2017), un but incroyable signé Giroud

Capable de servir de point de fixation pour ses coéquipiers, Olivier Giroud a prouvé tout au long de sa carrière qu’il pouvait aussi être l’auteur de gestes de grande classe. En club, l’attaquant a inscrit d’incroyables buts avec Arsenal, Chelsea ou l’AC Milan, et c’est également le cas avec la sélection tricolore. Le 9 juin 2017 face à la Suède (1-2), Olivier Giroud illumine un triste match des Bleus avec un magnifique extérieur du pied gauche après un contrôle parfait. Une frappe qui trouvera la lucarne opposée.

France – Ukraine (2020), un brassard et un doublé déjà historique

Dans un Stade de France clairsemé en pleine crise du Covid, Olivier Giroud parvient à trouver le sourire le 7 octobre 2020 contre l’Ukraine (7-1). Pour ce match amical de préparation, Le n°9 de Chelsea profite du turnover de Didier Deschamps afin de porter pour la première fois le brassard de capitaine tout en honorant dans le même temps sa 100e sélection et en participant au festival de buts avec un doublé. Ses 41e et 42e réalisations avec l’équipe de France, faisant de lui le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Michel Platini (41). « C'est une immense fierté, c’est un grand honneur, je suis très content que ça se soit passé ainsi parce que ça allait être chargé d’émotions , savourait ce soir-là Giroud. C'est un match amical certes, mais c'est la 100e pour moi, je suis content pour moi et pour l’équipe. Avoir dépassé une légende du foot français, c’est chose faite »,

France – Australie (2022), Giroud entre dans la légende des Bleus

Le 22 novembre 2022, Olivier Giroud décroche un record historique en inscrivant un doublé contre l’Australie (4-1). Raillé en 2018 pour ne pas s’être illustré sur le plan comptable, l’attaquant âgé de 36 ans est l’un des artisans du premier succès tricolore au Qatar, devenant par la même occasion le plus vieux buteur de l’équipe de France dans une grande compétition, dépassant Zinedine Zidane (34 ans en 2006 contre l’Italie), et le 2e joueur le plus âgé à inscrire un doublé en Coupe du monde derrière Roger Milla (38 ans en 1990 contre la Colombie).