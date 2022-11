Equipe de France : Giroud égale Henry, le vestiaire s’enflamme au Qatar

Thomas Bourseau

Olivier Giroud est à une petite unité de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France après avoir égalé le nombre de réalisations de Thierry Henry mardi soir (51). Au sein du vestiaire des Bleus, on milite pour que l’attaquant du Milan AC établisse son propre record.

Olivier Giroud avait quelque peu disparu de la circulation après l’Euro disputé à l’été 2021, qui avait marqué le retour de Karim Benzema en Equipe de France. Durant cette période, Giroud n’était rappelé par Didier Deschamps que lorsque l’attaquant du Real Madrid n’était pas apte à jouer pendant les rassemblements. Convoqué par Deschamps au Qatar pour disputer son troisième Mondial, Giroud profite du forfait de Benzema pour retrouver une place de titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus et pour écrire un peu plus son histoire tricolore.

«Titi, attention j’arrive !»

Pour son match d’ouverture face à l’Australie (4-1), Olivier Giroud a inscrit un doublé et a mis un terme à sa malédiction de 2018, compétition qu’il avait passé sans inscrire le moindre but. Ces deux réalisations ont permis à Giroud d’égaler le record de buts de Thierry Henry en Equipe de France. Après la rencontre, l’ancien joueur d’Arsenal a interpellé la légende des Gunners . « C’est une grande fierté, un honneur de pouvoir être à ses côtés en équipe de France. J’essaye de bien finir le travail des mecs. Thierry ? Je suis sûr qu’il a dû m’écrire. (Rires). On aime bien se chambrer. Titi, attention j’arrive ! ».

«J’espère qu’il le battra»

Proche d’Olivier Giroud au sein du vestiaire de l’Equipe de France, Benjamin Pavard n’a pas manqué de féliciter son ami pour cette nouvelle ligne écrite dans sa légende et tout cela, dans des propos rapportés par L’Equipe . « C’est exceptionnel, être au top niveau aussi longtemps, respect, appréciait son pote Benjamin Pavard. Quand personne n’y croyait, il a toujours répondu présent. Il est généreux pour l’équipe. J’espère qu’il le battra ». De son côté, Hugo Lloris a tenu à mettre en avant l’état d’esprit de l’international. « C'est un modèle d'exemplarité. On souhaite qu'il le batte pour lui et ça voudra dire que l'Equipe de France ira loin.».

«Au-delà de ce record, moi ce qui m’importe, c’est ce qu’il fait sur le terrain»