Équipe de France : Historique, Giroud raconte son calvaire avec Deschamps

Pierrick Levallet

Ce mardi, lors de la victoire de l'Équipe de France contre l'Australie (4-1), Olivier Giroud a réalisé quelque chose de spécial. L'attaquant de 36 ans, auteur de deux buts, a rejoint Thierry Henry au classement des buteurs chez les Bleus (51 réalisations). Suite à cette soirée historique, le joueur de l'AC Milan est revenu sur son calvaire qu'il a vécu après l'Euro.

La soirée a été très spéciale pour Olivier Giroud lors de l’entrée en lice de l’Équipe de France dans cette Coupe du monde au Qatar. Double buteur lors de la victoire des siens contre l’Australie (4-1), Olivier Giroud a égalé le record de Thierry Henry et est maintenant co-meilleur buteur des Bleus (51 réalisations). L’affaire n’était pourtant pas gagnée d’avance, lui qui était mis de côté par Didier Deschamps après l’Euro et le retour de Karim Benzema.

Coupe du monde 2022 : Victoire pour la France avec un Giroud historique https://t.co/v9m4DUZljF pic.twitter.com/VbWxc8islJ — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«Il n’y que le travail et l’humilité qui paient»

Au micro de TF1 , le buteur de l’AC Milan s’est donc livré sur ce calvaire : « Est-ce que je me suis dit que c’était terminé ? Non. Je n’ai jamais abandonné, j’ai rien lâché. J’ai écrit une biographie « toujours y croire ». Ce n’était pas pour abandonner après l’Euro. Il y a toujours des périodes difficiles. Il faut simplement se réfugier dans le travail et croire en de meilleurs jours. Il n’y que le travail et l’humilité qui paient. »

Rendez-vous décisif contre le Danemark

Décisif en l’absence de Karim Benzema au Qatar, Olivier Giroud a encore une fois répondu présent. Le joueur de 36 ans a permis à son équipe de décrocher les trois points et la tête du groupe D. Désormais, l’Équipe de France est en bonne position, elle qui pourrait être qualifiée pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre le Danemark ce samedi.