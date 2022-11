Équipe de France : Ce coup de gueule retentissant sur le cas Giroud

Guillaume de Saint Sauveur

Finalement convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, Olivier Giroud provoque un éternel débat. Et Adil Rami s’agace pour assurer la défense de son ancien coéquipier.

Même s’il a été relégué au second plan dans la hiérarchie des buteurs de l’équipe de France depuis le retour de Karim Benzema pour l’Euro 2021, Olivier Giroud reste un élément important de l’effectif de Didier Deschamps, et ce dernier a d’ailleurs décidé de le sélectionner pour la Coupe du Monde au Qatar. Un choix d’autant plus pertinent que Benzema a finalement déclaré forfait.

« Zéro débat sur sa présence »

Ancien partenaire de Giroud chez les Bleus, Adil Rami monte au créneau dans les colonnes du Parisien pour assurer sa défense : « Il y a zéro débat sur sa présence au Qatar. C’est indiscutable. Son profil est super important. N’oubliez pas que nos adversaires vont jouer très bas tellement ils nous craignent. Et dans ce type de match, un des seuls Français capable d’aller au combat et tailler les espaces, c’est Olive », estime Rami.

« Ces discussions de bar PMU… »