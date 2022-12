Équipe de France : Nouveau record XXL en vue, le vestiaire de Deschamps s’enflamme

La rédaction

Face à la Pologne ce dimanche, Hugo Lloris devrait égaler le record de sélections détenu par Lilian Thuram (142 sélections). Présents en conférence de presse ce vendredi, William Saliba et Antoine Griezmann ont voulu rendre hommage à l’immense carrière du capitaine de l’Équipe de France avant le huitième de finale de Coupe du monde.

« C’est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans une grande nation comme la France »

En conférence de presse, William Saliba a voulu saluer la carrière d'Hugo Lloris, véritable modèle aux yeux du défenseur d'Arsenal et de ses coéquipiers : « C’est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans une grande nation comme la France. Ça nous inspire nous, les jeunes. On veut faire pareil. Le chemin est long. En tout cas, on est très fiers pour Hugo et on espère que ça ne sera pas la dernière. »

« Il va entrer dans l'histoire de l'équipe de France »