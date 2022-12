Équipe de France : En plein Mondial, Griezmann laisse planer un gros doute sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison compliqué avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’entamait pas cette Coupe du monde dans le meilleur des contextes, mais l’international français a su s’adapter au nouveau rôle que lui a confié Didier Deschamps. Présent en 2014 et en 2018, le champion du monde tricolore s’est prononcé sur une future participation en 2026.

En manque de temps de jeu en début de saison en raison de sa situation contractuelle, lui qui était prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a finalement rejoint définitivement les Colchoneros en octobre dernier, lui permettant de pouvoir être à la totale disposition de Diego Simeone et de préparer au mieux le Mondial au Qatar.

Griezmann en pleine forme

Alors que des questions se posaient sur sa forme avant le Mondial, Antoine Griezmann s’affiche sous son meilleur jour au Qatar, dans un nouveau rôle hybride au milieu de terrain. Alors qu’il fêtera ses 32 ans en mars prochain, le numéro 7 des Bleus s’est prononcé ce vendredi en conférence de presse sur son avenir en sélection.

« On verra si c'est mon dernier Mondial ou pas »