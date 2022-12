Équipe de France : La polémique Benzema est relancée, Riolo s’interroge

Guillaume de Saint Sauveur

Finalement contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema suscite depuis un vif débat, puisqu’il est annoncé qu’une grande partie du vestiaire des Bleus aurait bien vécu son départ. Et Daniel Riolo a de nouveau relancé le débat autour de l’épineux cas Benzema…

Au même titre que Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, Karim Benzema a finalement dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar alors qu’il avait été initialement sélectionné par Didier Deschamps pour cette compétition. Forcément très attendu pour ce grand rendez-vous sachant qu’il venait de remporter le Ballon d’Or, Benzema fait néanmoins couler beaucoup d’encre depuis son forfait, et L’EQUIPE a même révélé que certains joueurs de l’équipe de France avaient bien vécu son départ, se sentant plus libérés.

Équipe de France : Deschamps a pris sa décision pour le retour de Benzema https://t.co/LB73FeysNI pic.twitter.com/xtbsybf4y9 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Pourquoi c’est troublant ? »

Et dans l’After Foot, sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est interrogé sur le timing de l’annonce du forfait de Karim Benzema, très suspect selon lui : « Ce qui est fou dans cette histoire c'est pourquoi c'est si louche ? Pourquoi c'est troublant ? Pourquoi tout n'est pas clair ? Tu as un mec qui est blessé, il est parti et au revoir. Mais ce n'est pas comme ça car tout est bizarre depuis le départ. Benzema arrive, il dit qu'il va bien, le staff ne fait pas l'IRM. Comment c'est possible de ne pas faire l'IRM ? Toute la période avant le Mondial, on ne connaissait pas son état de santé. Benzema disait « tout va bien aller, je connais mon corps ». Finalement il ne connaît pas son corps puisqu'il arrive et qu'il est blessé. Malgré tout, il est là. Qui a menti ? Je n'en sais rien, je n'accuse personne. Je déroule les faits et je les trouve étonnants », s’interroge Riolo.

« Certains se sentent mieux, c’est vrai »