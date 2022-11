Equipe de France : Les Bleus champions du monde ? Une polémique va éclater avec Benzema

Arthur Montagne

Bien qu'il ait quitté l'hôtel de l'équipe de France au Qatar, Karim Benzema, forfait pour le reste de la Coupe du monde, continue de faire parler de lui. C'est tout d'abord un éventuel retour qui a été évoqué. Mais d'ici la fin de la compétition, une autre polémique pourrait éclater si jamais les Bleus sont champions du monde le 18 décembre prochain.

Convoqué pour disputer sa seconde Coupe du monde après celle au Brésil en 2014, Karim Benzema se présentait au Qatar comme l'un des hommes forts de l'équipe de France. Tout juste auréolé de Ballon d'Or, l'attaquant du Real Madrid était très attendu et son association avec Kylian Mbappé faisait trembler les sélections adverses. Néanmoins, Karim Benzema a du renoncer à son rêve à cause d'une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 3 semaines.

Le départ de Benzema bien vu en interne ?

Un départ qui ne fait visiblement pas que des malheureux dans le vestiaire. Et pour cause, l'équipe de France brille sans son Ballon d'Or et a déjà remporté ses deux premiers matches au Qatar de façon convaincante. D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE , le départ de Karim Benzema aurait rendu l'ambiance plus légère dans le vestiaire. Ce qui écart l'hypothèse d'un retour du Ballon d'Or, bien qu'il soit encore inscrit sur la liste des Bleus.

🇫🇷 Malgré les rumeurs venues d’Espagne, Karim #Benzema ne retrouvera pas la France pour la suite de la #CoupeDuMondeFIFA Après les absences de 2010 et 2018, et la frustration de 2014, Benzema connaît une nouvelle désillusion avec les Bleus📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/TXCFosTUHZ — Bernard Colas (@BernardCls) November 29, 2022

Si les Bleus sont champions du monde, Benzema le sera aussi

Une situation qui permet à Didier Deschamps de rappeler l'attaquant du Real Madrid. Mais cela ne devrait pas être le cas. En revanche, si jamais l'équipe de France parvenait à remporter la Coupe du monde, Karim Benzema serait officiellement champion du monde, même s'il n'a disputé aucun match. Et pour cause, son nom n'a pas été rayé de la liste. Et d'après L'EQUIPE , si une telle situation venait à se produire, cela pourrait faire grincer des dents en interne compte tenu de la façon dont le cas Benzema a été géré et le ressentiment de certains des joueurs...

«Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien»