Equipe de France : Benzema est parti, les Bleus jubilent

Arthur Montagne

Alors que Karim Benzema a quitté l'hôtel de l'équipe de France au Qatar avant le début de la Coupe du monde, le coup dur se serait finalement transformé en bonne nouvelle puisqu'au sein du groupe des Bleus, le départ du Ballon d'Or 2022 n'aura pas été mal perçu, loin de là.

Attendu comme l'une des stars de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema n'aura finalement pas foulé les pelouses du Mondial. Et pour cause, blessé, l'attaquant du Real Madrid a quitté le Qatar avant même le début du tournoi. Mais alors que cela aurait pu ressembler à un coup dur, l'équipe de France vient d'enchaîner deux victoires convaincantes face à l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1).

🇫🇷 Malgré les rumeurs venues d’Espagne, Karim #Benzema ne retrouvera pas la France pour la suite de la #CoupeDuMondeFIFA Après les absences de 2010 et 2018, et la frustration de 2014, Benzema connaît une nouvelle désillusion avec les Bleus📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/TXCFosTUHZ — Bernard Colas (@BernardCls) November 29, 2022

Une ambiance plus légère dans le vestiaire ?

D'un point de vue sportif, l'absence de Karim Benzema ne se fait pas ressentir, et selon les informations de L'EQUIPE , dans le vestiaire l'ambiance serait plus sereine. En effet, certains en interne estiment que l'ambiance est plus légère, tandis que d'autres se montrent plus prudents afin de ne pas insulter l'avenir.

Deschamps est catégorique pour Benzema